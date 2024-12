Briga de mulheres termina com uma ferida por faca

Uma mulher de 30 anos ficou ferida nos braços após ser esfaqueada pela ex-mulher de seu atual esposo, na noite desta terça-feira (17), no bairro Jardim Rodrigues, em Três Lagoas (MS).

Por volta das 22h, a Polícia Militar foi acionada para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde uma vítima de esfaqueamento havia dado entrada com sangramento ativo. A equipe do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) foi ao local e conversou com a vítima e o esposo dela, que relataram os fatos.

Segundo a vítima, a suspeita foi casada por 17 anos com seu marido e, há quatro anos, eles se separaram. Há três anos, a vítima iniciou um relacionamento com o ex-marido da suspeita. Do casamento anterior, resultou um filho de 13 anos que prefere morar com o pai e a madrasta, o que teria intensificado o ressentimento da suspeita. Ainda de acordo com a vítima, a mulher frequentemente os importuna, e, na noite desta terça-feira, foi até a residência da vítima para buscar o filho, iniciando uma discussão com o ex-marido.