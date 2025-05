Cenário de 2032 já movimenta vereadores em Três Lagoas

Na sessão desta semana, a criação da Guarda Municipal voltou à pauta da Câmara de Três Lagoas. O tema já virou um clássico das cobranças legislativas. Sancionada em 2012, a lei que prevê a implantação da guarda até hoje não saiu do papel. Para os vereadores, a presença da guarda é urgente, já que a Polícia Militar, segundo eles, não consegue atender toda a cidade com o efetivo atual.

Atuação

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, acompanhou o leilão de rodovias na B3 ao lado do ministro Renan Filho e do governador Eduardo Riedel. Em discurso, lembrou sua atuação para trazer a primeira fábrica de celulose ao estado em 2005 e destacou o atual investimento bilionário em Inocência, onde está sendo construída a maior fábrica do mundo no setor. “Este é o Brasil que nós queremos”, afirmou.

Processo

Na entrevista a jornalistas, o ministro dos Transportes declarou estar confiante em relação ao cumprimento das obrigações da concessão da Rota da Celulose, embora a K-Infra, uma das empresas que compõem o consórcio vencedor do leilão, esteja enfrentando um processo de caducidade por uma outra concessão, da Rodovia do Aço.