Com projeção de destaque no país, MS deve atrair novos investimentos em 2025

Mato Grosso do Sul desponta como um dos estados estratégicos no setor agropecuário brasileiro em 2025, de acordo com um relatório divulgado nesta semana pelo Banco do Brasil. O estado combina perspectivas promissoras de crescimento econômico com desafios que impactam seu desempenho geral.

As projeções indicam um crescimento de 4,2% no Produto Interno Bruto (PIB) estadual, a maior taxa entre os estados brasileiros, muito acima da média nacional estimada em 2,2%. Esse desempenho destaca Mato Grosso do Sul como um protagonista econômico, estimulado principalmente pelos avanços na agricultura e na indústria.

Agricultura em alta

A produção de milho em MS deve crescer 32,9% neste ano, estimulada por condições climáticas favoráveis e melhorias na produtividade. Esse crescimento ganha ainda mais relevância diante da retração de 6,4% projetada para a soja no estado vizinho de Mato Grosso, maior produtor do país. Dessa forma, Mato Grosso do Sul assume um papel estratégico como compensador no cenário agrícola nacional.

A safra nacional de grãos também será recorde, com previsão de atingir 311 milhões de toneladas, impulsionada por milho, soja e arroz. Mato Grosso do Sul reforça sua posição como um dos principais protagonistas da cadeia agroindustrial brasileira.

Investimentos bilionários em celulose

No setor industrial, MS se destaca na produção de papel e celulose. A maior fábrica de celulose do mundo em linha única, inaugurada pela Suzano em dezembro de 2024, no município de Ribas do Rio Pardo, é um marco para a economia estadual. Além disso, a construção da fábrica da Arauco em Inocência e a expectativa pela duplicação da unidade da Eldorado Brasil em Três Lagoas reforçam o dinamismo do setor.

Com R$ 105 bilhões previstos em investimentos até 2028, o estado solidifica sua posição como um polo nacional da indústria de celulose. Esses projetos, além de expandirem a infraestrutura e as plantas industriais, prometem gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento regional.

Desafios econômicos

Apesar dos avanços, o relatório do Banco do Brasil alerta para desafios importantes. A retração na produção agrícola em 2024 impactou o crescimento econômico local, e o ambiente macroeconômico de 2025, marcado por juros elevados e câmbio depreciado, representa obstáculos adicionais, especialmente para os setores de comércio e serviços.

Ainda assim, a combinação de uma agricultura robusta e um setor industrial em expansão posiciona Mato Grosso do Sul como uma das peças-chave no crescimento do Centro-Oeste brasileiro. Em um ano desafiador para o país, o estado emerge como um dos protagonistas do desenvolvimento econômico nacional.