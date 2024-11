Construção da nova Escola Municipal Júlio Colino vai custar R$ 5 milhões

A Prefeitura de Três Lagoas homologou o resultado da Concorrência Pública Nº 013/2024, que definiu a contratação da empresa responsável pela construção da nova Escola Municipal Júlio Fernandes Colino. A obra será realizada na Rua Bernardo Antônio Leite, nº 450, no bairro Colinos, e promete ampliar o número de vagas.

A empresa vencedora, Gimenez Engenharia Ltda, apresentou a proposta de menor preço, com um valor total de R$ 5.013.490,60. O processo licitatório, parte do Processo Nº 182/2024, seguiu todas as exigências e condições estabelecidas no edital.