Corpo em floresta é encontrado e Polícia Civil investigará

Foi localizado o corpo de um homem, nesta manhã de sexta-feira (31), numa floresta de eucalipto na região do Arapuá, zona rural de Três Lagoas (MS).

O corpo estava a mais ou menos 70 metros longe, de uma estrada de terra, embaixo de um pé de pequi. Após o corpo ser localizado, a Polícia Civil, Polícia Cientifica e Funerária Cardassi, foram ao local.No local, os policiais encontraram uma cena bastante confusa.

No pé de pequi, havia uma corda de cor vermelha, usada em cabrestos para cavalos, amarrada, próximo ao corpo, um banquinho, com um balde, dentro balde, um par de meias e ao lado, um par de botas do tipo galochas. O corpo do homem que estava sem identificação, estava caído de barriga para cima e a cabeça, havia sido arrancada do corpo e estava sobre as pernas do cadáver, intrigando os investigadores, se o caso, de fato seria um suicídio ou um homicídio.