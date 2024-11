Dez finalistas 'abrem a porta' e estão na final da promoção 'A Casa dos Sonhos'

O sorteio será realizado neste domingo (3), na NOB, com vários shows gratuitos. O Grupo RCN vai entregar uma casa mobiliada, com internet e placa solar. A promoção “A Casa dos Sonhos” contou com 40 empresas parceiras e mobilizou mais de 300 participantes.

A mega festa na esplanada da NOB segue até às 20h. Entre as apresentações no palco estão as duplas JP e Will, Deley Carvalho e Fatinho, Léo Lopes, Tiago e Juliano, Neto e Felipe, Junior Marra, Wesley e Conrado, Tom e Léo, Vitor e Cadu, Max e Luan. Haverá também show com os cantores Nando Moreno e Loubet.

Saiba quem são os dez finalistas da “A Casa dos Sonhos”:

Elida Gomes da Silva (cliente da Quitutes da Teni)

Renata Rodrigues (Pet Shop Cat Dog)

Letícia Apolônio (Escola Êxitus)

Aparecido Marques (Pet Shop Cat Dog)

Luiz Gonçalves (Depósito de Gás Avenida)

Maurício Nascimento (Depósito de Gás Avenida)

Alexsander Antônio Alves (Espaço Vip)

Karolina Mendes (Cassiplast)

Edileia Romero (Morena Mulher)

Vanda Maria (Vidrobox)