Eleições do Parlamento Jovem começam em Três Lagoas com participação de mais de 5 mil estudantes

Começaram nesta quinta-feira( 8), as eleições do Parlamento Jovem em Três Lagoas. Estudantes do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, com idades entre 13 e 18 anos, estão indo às urnas para escolher os 15 primeiros jovens vereadores do município.

Ao todo, 39 candidatos de 11 escolas da rede municipal, estadual, federal e particular disputam as vagas. Cada unidade de ensino organiza seu próprio calendário de votação. A estimativa é de que mais de 5 mil alunos participem do processo eleitoral, que vai até segunda-feira, 12 de maio. O resultado será divulgado no site da Câmara Municipal: www.cmtls.ms.gov.br.

O Parlamento Jovem foi criado pela Lei Municipal nº 4.271, sancionada em 9 de abril de 2025, com o objetivo de aproximar os estudantes do poder legislativo. Os eleitos serão apadrinhados por vereadores e terão mandato de nove meses, de maio a dezembro, com sessões mensais na Câmara para apresentar indicações e sugestões de projetos de lei.