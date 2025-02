Elektro, omissa?

Desde 2014, uma portaria do governo federal define regras para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica, provedores de internet, TV por assinatura e telefonia. Posteriormente, passados nove anos, diante da crescente oferta de provedores privados de internet e da alta demanda no uso destes postes, que hoje têm um aspecto horrível diante de um emaranhado de fios, uns esticados, outros bambeados, e outros, para piorar o aspecto da cidade, cortados e pendurados nas vias públicas sobre ruas e calçadas, constata-se que essa situação só tende a piorar.

Em junho do ano passado, editorial do Jornal do Povo, alertou sobre essa situação e citou como exemplo a ação conjugada da Energisa, distribuidora de energia elétrica em Campo Grande, quando numa ação conjugada com vários organismos da Polícia Militar removeu mais de 4 mil metros de cabos instalados clandestinamente. A regulamentação de uso de postes de concessionárias de energia elétrica existe, mas percebe-se que a Elektro pouco fez para valer sua autoridade e disciplinar o uso de postes por prestadores desses serviços. A todo instante, vê-se pelas ruas da cidade, pessoas sem identificação de empresa para qual trabalham pendurados em escadas, esticando, ou emendando fios de fibra ótica, ou sobrepondo fios sobre fios num emaranhado evidenciando que estão na “casa da mãe Joana”, onde tudo pode.