GOL Linhas Aéreas pode assumir voos em Três Lagoas após saída da Azul

Nesta terça-feira (11), o secretário Marcos Antônio Gomes Júnior e o diretor Renan Baptista se reuniram com Marcos Tognato, especialista da GOL Linhas Aéreas, para avaliar a viabilidade de novas operações no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon. O objetivo é garantir a continuidade do transporte aéreo na cidade e evitar prejuízos econômicos e logísticos para os passageiros e empresas que dependem desse serviço.

A suspensão dos voos da Azul Linhas Aéreas em Três Lagoas, prevista para 10 de março, acendeu um alerta para a prefeitura e empresários locais. Para minimizar os impactos dessa decisão, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) já iniciou tratativas com outras companhias aéreas.

A Azul justificou a suspensão como parte de uma reestruturação nacional, impactada pela crise na cadeia de suprimentos, alta do dólar e restrições na frota. Desde 2021, a companhia conectava Três Lagoas ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), mas a frequência de voos já vinha sendo reduzida gradativamente. Com essa saída, a cidade ficará novamente sem voos comerciais regulares, situação que já ocorreu em 2020 com o encerramento das operações da Passaredo.

A Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, segue em busca de soluções para manter o transporte aéreo na cidade. O esforço inclui negociações com outras companhias e possíveis incentivos para atrair novas operações.