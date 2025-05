Guarda Municipal, uma solução ou temeridade?

Enfim, buscaram uma promoção de guarda para o status de policiais, quando em verdade a finalidade é o de garantir uma atuação emergencial e revestir de legalidade a ação de combate imediato, diante do grave dano ou risco à vida e à segurança das pessoas e do patrimônio quando presenciados por guarda municipal, que nada podia fazer diante da cena criminosa. É bom que se diga que a previsão legal de atendimento emergencial e adoção de procedimentos preliminares na sequência, obriga o guarda municipal acionar os organismos de segurança pública para a continuidade do atendimento à ocorrência delituosa. Observadas essas considerações, há de se dizer com todas as letras que a segurança dos cidadãos é e deve ser sempre de competência das polícias em geral, as quais tem por dever atuar e combater todas as circunstâncias que dão causa a ação delituosa. Esse decreto presidencial, certamente foi baixado para tentar atenuar ou dar condições legais para que membros das guardas municipais atuem quando testemunharem algum ato atentatório a segurança dos cidadãos ou do patrimônio.

No final de 2023, decreto presidencial baixou regulamentação para dispor sobre a cooperação das guardas municipais com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, sem prejuízo das competências destes organismos. Por conta desse decreto, muitas guardas municipais quiseram se intitular de policias municipais, adotando nomenclatura equivocada.

Desse modo, dá-se legalidade à conduta do guarda municipal diante do acontecimento ilícito e de caráter penal. Como a Câmara Municipal de Três Lagoas em 2012 aprovou a criação da implantação da guarda municipal, agora, vereadores cobram sua instalação e regulamentação, que deveria ser estritamente o de prever regras para a defesa do patrimônio público municipal. E não, aderir com pessoal e recursos do poder público municipal a uma cooperação de atividade inerente às polícias que representam os organismos de segurança pública.

Até porque essa atividade deve ter atuação estritamente no âmbito de competência dessas polícias. O que o legislador municipal deve se preocupar é com a preservação do patrimônio municipal que é vandalizado, utilizado de maneira predatória e muitas das vezes saqueado em prédios escolares e outros estabelecimentos da municipalidade, os quais poderiam ser dotados de sistema de vigilância eletrônica e com alarmes.

Pretender que a guarda municipal assuma em concurso com a segurança pública, que é dever do Estado, atividades do poder de polícia como fator de proteção dos cidadãos e do patrimônio público e privado, é de uma ousadia excessiva. Portanto, essa questão não pode ser empurrada de goela abaixo para o Poder Executivo e nem da população, que quer segurança, sem onerar o erário municipal. Não é crível que se confunda a aplicação de um decreto de caráter excepcional diante do caos da segurança pública nos grandes centros com o nosso universo, ou seja, Três Lagoas.