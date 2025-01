Homem mostra órgão para mulheres e crianças no Centro

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190. Uma viatura de Rádio Patrulha e uma equipe de Trânsito compareceram ao local, mas o suspeito não foi localizado. De acordo com a vítima, ao entrar na açaiteria, Ivo destruiu o expositor de insumos para o preparo de açaí, insultou as pessoas presentes e, em seguida, exibiu o pênis para mulheres e crianças, agindo de forma sarcástica enquanto se masturbava e proferia xingamentos. A cena grotesca deixou os presentes amedrontados.

O caso ocorreu no final da tarde, quando o suspeito invadiu uma açaiteria após depredar decorações natalinas na Avenida Rosário Congro e passou a danificar os expositores com alimentos. Em meio ao tumulto, ele exibiu o órgão genital na frente de todos e começou a se masturbar.

Bebê viajava no veículo, e a droga foi encontrada em uma sacola ao lado do bebê conforto

Ivo, natural de Andradina (SP), chegou a Três Lagoas há pouco mais de 15 dias e tem causado verdadeiro temor entre os comerciantes do centro da cidade. Ele age rapidamente e costuma escolher locais com grande número de mulheres e crianças, evitando ambientes com muitos homens, que poderiam oferecer resistência. No último dia de 2024, ele foi preso por atos semelhantes e, ao ser flagrado por um policial militar, reagiu à prisão com uma faca. Foi necessário o uso de força para desarmá-lo e contê-lo.

Devido ao estado mental de Ivo e à ausência de um hospital psiquiátrico ou unidade especializada na cidade, ele foi liberado pela justiça após a primeira prisão. A situação expõe a falta de estrutura para atender pessoas com transtornos psiquiátricos que representam riscos à integridade da população.

Desde então, Ivo voltou a promover desordens e a gerar caos na área central de Três Lagoas, evidenciando a necessidade de medidas mais efetivas para lidar com casos como este.