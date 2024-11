Mulher fica irritada com oração, esfaqueia marido e acaba presa

Um caso de esfaqueamento foi registrado, na madrugada desta segunda-feira (4), após um homem, de 38 anos, levar dois golpes de faca e ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Três Lagoas. A esposa, de 32 anos, é a principal suspeita e foi presa por tentativa de homicídio após confessar o crime à polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, no início da madrugada, a Polícia Militar foi chamada na UPA, onde um homem teria dado entrada no setor de Emergência, com duas perfurações de faca no abdômen. A esposa da vítima o acompanhava no atendimento.

No local, os militares da Rádio Patrulha conversaram com a vítima, que passava por atendimento médico. O homem então teria afirmado ter sido esfaqueado pela mulher, após um desentendimento fútil. A suspeita foi questionada pelos policiais sobre o fato e confessou ter esfaqueado o marido.

A mulher relatou à PM que estava na residência, que fica na rua Santa Branca, no bairro Jardim Moçambique, acompanhada do marido, com quem é casada há seis anos. Ela disse que o homem teria se ajoelhado para orar, ocasião em que o repreendeu alegando: “quem é você para falar de orar? Faz um monte de coisas erradas”.