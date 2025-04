2° Batalhão da PM de Três Lagoas irá receber novas motocicletas

“Essas motos serão empregadas no Getam para dar mais dinamismo e potencialização ao policiamento com motos em Três Lagoas”, destacou o comandante.

Os novos veículos serão destinados ao pelotão especializado em patrulhamento com motos, o Getam (Grupamento Especial Tático com Apoio de Motocicletas), como explicou o comandante da unidade, Major Moreira.

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas receberá seis novas motocicletas de alta cilindrada, que serão utilizadas para reforçar o policiamento urbano da cidade. A entrega dos veículos foi realizada na última sexta-feira (25), em Campo Grande, como parte das comemorações dos 190 anos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

Coordenador do Pronto-Socorro do Hospital Auxiliadora alerta para alta demanda e reforça importância da vacinação

Médico explica sobre aumento do número de pacientes com síndromes respiratórias em Três Lagoas

Atualmente, o pelotão do Getam atua com quatro policiais por turno, divididos em três motocicletas. Com a chegada das novas viaturas, a expectativa é de expansão do efetivo, o que depende da formação dos novos soldados.

“A nossa intenção é aumentar a equipe após a formatura do curso de soldados, prevista para agosto”, afirmou Major Moreira.

A entrega das 42 motocicletas à Polícia Militar faz parte de um investimento estadual em segurança pública e marcou também a celebração do Dia de Tiradentes, patrono das polícias militares do Brasil.