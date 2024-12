‘A Casa dos Sonhos’ é mobiliada e patrocinadores da promoção participam do TVC Agora

Na manhã desta quarta-feira (11), foi um momento de grande emoção com a entrega dos móveis da residência da promoção A Casa dos Sonhos, uma iniciativa do Grupo RCN em parceria com empresas de Três Lagoas. Os patrocinadores estiveram no programa TVC Agora, para falar da experiência de participar deste projeto. O feliz contemplado, Aparecido Francisco Marques, de 59 anos, recebeu as chaves de uma casa completamente mobiliada e equipada, pronta para acolher a família e sair do aluguel.

O projeto, fruto de meses de planejamento e execução, contou com o apoio fundamental de empresas parceiras como Casas Bahia, Ener 3, Stock Materiais de Construção, Casa das Cores e DMS Fibra. Juntas, essas marcas contribuíram para a construção, acabamento, mobília, eletrodomésticos e até mesmo internet gratuita por um ano.

Cláudio, representante da Casa das Cores, destacou a honra de fazer parte de um projeto tão especial. “É gratificante ver o sonho do senhor Aparecido se tornar realidade. A casa ficou incrível, com móveis e acabamentos de altíssima qualidade. Saber que ajudamos a proporcionar isso é uma alegria imensa”, reforçou Cláudio.

Outro destaque foi a instalação de um sistema de energia solar fotovoltaico, oferecido pela Ener 3. João Paulo Muniz, representante da empresa, ressaltou a relevância da sustentabilidade no projeto: “Estamos muito felizes em contribuir para que essa família tenha 25 anos de economia energética, além de conforto e qualidade de vida”, enfatizou Muniz.