'A Casa dos Sonhos': estrutura da mega festa de encerramento já é montada na NOB

A estrutura da mega festa de enceramento da promoção “A Casa dos Sonhos” já está sendo montada, na esplanada da NOB, no Centro de Três Lagoas. O evento, realizado pelo grupo RCN de Comunicação, será no domingo (3), a partir de 16h, com apresentações de cantores e duplas, do cenário nacional e local. A entrada é gratuita e deverá reunir 15 mil pessoas.

A festa é a maior realizada em Mato Grosso do Sul, com a entrega de uma casa mobiliada, com placa solar e internet. Os finalistas da promoção vão participar de dinâmicas e, ao final, quem conseguir abrir uma porta no local, com a ‘chave premiada’, ganha a casa.