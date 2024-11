A Casa dos Sonhos: Nando Moreno e Loubet são atrações neste domingo na NOB

Neste domingo (3), a partir das 16h, na Esplanada da NOB, em Três Lagoas, será realizado um mega evento para definir o ganhador da Promoção ‘A Casa dos Sonhos’, do Grupo RCN de Comunicação.

A promoção teve início em fevereiro deste ano, movimentou a cidade e aqueceu a economia local. Os números atingidos durante a promoção impressionam: foram mais de mil pessoas sorteadas, mais de 50 clientes por gincana, até chegar na marca de 208 classificados para a final, deste domingo, quando irão disputar uma casa novinha e toda mobiliada, com energia fotovoltaica e internet de graça por um ano.

E não será apenas uma final com disputas emocionantes, pois haverá ainda uma grande festa, com shows musicais, artistas de peso no cenário sertanejo, além de músicos locais que se apresentarão em uma megaestrutura montada pelo Grupo RCN.

O evento será aberto para toda a população, com transmissão ao vivo pela TVC HD canal 13.1, Cultura FM 106.5, portal RCN67 e nas redes sociais do JPNewsMS e Cultura TVC.