A Casa dos Sonhos' tem dez novos finalistas

A promoção “A Casa dos Sonhos” já tem dez novos finalistas, que foram sorteados no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1. A promoção está na reta final e o Grupo RCN dará mais uma oportunidade para quem quer ganhar um imóvel residencial que mobiliado, com placa solar, internet, em 3 de novembro, data de entrega e tão esperada pelos três-lagoenses.

Na sexta-feira (27), cinco clientes de lojas parceiras foram sorteados durante o programa, ao vivo, sendo eles: Edna Mase, Ribamar Leite, Leudimar Maria Silva, Marli Pereira Barbosa e Flávia Nan. Já na semana passada, dia 20, foram sorteados: Juliana Pereira de Paula; José Carlos Barbosa da Silva; Sandra dos Santos Lopes; Rodrigo Bruschi e Thalia Martins.

Para participar, basta comprar nas lojas participantes, preencher o formulário por meio do QR Code disponível no ato do pagamento e torcer. Para o grande sorteio, em 3 de novembro, o Grupo RCN está preparando uma grande festacom shows de artistas regionais, praça de alimentação, área para crianças, uma mega produção para a população, no espaço de eventos da NOB, no Centro de Três Lagoas.

Ainda dá tempo de participar da promoção. As lojas parceiras estão identificadas com a logo oficial da campanha e os sorteios serão realizados todas as sextas-feiras, para contemplar cinco sorteados indo direto para a final.