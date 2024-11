A Casa é Sua: Anita Shoes inaugura loja nesta quinta-feira

Nesta terça-feira (05), o gerente de marketing da Anita Shoes, Júnior Mohr, participou do quadro ‘A Casa é Sua’, do programa TVC Agora, para falar sobre a renomada marca de calçados que inaugurará uma loja no Shopping de Três Lagoas. Com a inauguração marcada para o dia 7 de novembro, às 11h, a marca promete agitar com descontos especiais e promoções exclusivas para a população.

De acordo com Júnior, a abertura em Três Lagoas marca mais um passo na expansão da Anita Shoes, que já conta com lojas em cidades como Campo Grande (MS), Dourados (MS) e Cuiabá (MT). Fundada em 1990, a marca tem conquistado os clientes com um portfólio diversificado que inclui calçados de marcas renomadas como Luiz Barcellos, La Femme, Democrata, Reserva, Nike, Adidas, New Balance e Mizuno. Além dos calçados, a loja também oferece uma linha completa de bolsas, mochilas, cintos e carteiras, atendendo às necessidades do público adulto, tanto feminino quanto masculino, e esportivo.