A Casa é Sua: 19 de novembro é Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino

Nesta terça-feira (19), foi celebrado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, data que reconhece o papel das mulheres no mundo dos negócios e a contribuição para a economia. Em homenagem à data, o quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, veiculado pela TVC HD Canal 13.1, abordou o tema de forma especial, destacando as histórias inspiradoras de mulheres que são protagonistas no empreendedorismo em Três Lagoas.

A edição fez um resgate histórico do início do empreendedorismo feminino, que remonta à Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres começaram a ocupar espaços de liderança e a buscar alternativas econômicas durante a ausência masculina nos mercados de trabalho.

O programa contou com a participação de mulheres empreendedoras de destaque na cidade, que compartilharam suas trajetórias e desafios no mundo dos negócios. A proprietária da PR Mens Wear e PR Feminine, Priscila Ramos, destacou a dualidade que envolve o empreendedorismo feminino. “Existem duas palavras que definem essa jornada: desafiador e gratificante. Ao mesmo tempo que é um grande desafio, olhar para trás e ver o quanto inspiramos outras mulheres é algo que não tem preço. Isso é muito mais valioso que qualquer recompensa financeira”, afirmou Priscila.