A Casa é Sua: dança do ventre resgata autoestima de mulheres

Na edição desta quinta-feira do quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, uma história comovente sobre a relação entre dança e bem-estar ganhou destaque. Para muitas pessoas, o remédio para as dificuldades da vida pode estar além das prescrições tradicionais. Às vezes, o movimento do corpo é a chave para a cura emocional e física.

Rosana, agente de segurança, compartilha sua jornada de 12 anos com a dança, que começou como uma forma de resgatar sua feminilidade e autoestima. “Comecei a dançar para me cuidar mais”, conta. Durante esse período, ela enfrentou momentos difíceis, incluindo um acidente que a afastou das aulas por oito meses. “Foi um tempo de recuperação física e emocional, mas quando voltei à dança, percebi o quanto ela era importante para meu equilíbrio”, explica Rosana.

O apoio de suas colegas e da professora Pâmela Dourado, que a acompanhou desde o início, foi essencial para sua retomada. Pâmela acredita que a dança tem um poder transformador, que vai além do físico, tocando diretamente as emoções das pessoas. “É uma cura no emocional, na autoestima, e no contato com outras pessoas, algo essencial nos dias de hoje”, afirma.