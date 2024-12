A Casa é Sua: Emagrecentro chega em Três Lagoas para promover qualidade de vida

O quadro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora desta quinta-feira (19) recebeu a sócia proprietária Bruna Sessel, para falar sobre a maior rede de clínicas de emagrecimento das Américas, o Emagrecentro, que chegou recentemente a Três Lagoas, trazendo um método inovador e cientificamente comprovado para quem deseja melhorar saúde e autoestima.

Com mais de 400 unidades espalhadas pelo Brasil e unidades internacionais nos Estados Unidos, Paraguai e Espanha, o Emagrecentro é referência no segmento de emagrecimento saudável. A responsável pela franquia na cidade é Bruna Sessel, enfermeira e pós-graduada em estética, que teve uma experiência pessoal transformadora com o método da clínica. “A prova de que funciona”, afirma Bruna, que perdeu 10 kg em apenas um mês e meio com o tratamento.

O método de emagrecimento utilizado pelo Emagrecentro é baseado em quatro fases:

Fase Detox: prepara o corpo para o emagrecimento com uma alimentação equilibrada.

Fase de Emagrecimento Rápido: promove a perda de peso de forma eficaz com uma dieta estratégica.

Fase de Reeducação Alimentar: ensina o paciente a comer de forma mais saudável e sustentável.