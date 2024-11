A Casa é Sua: fonoaudióloga fala sobre dificuldades e tratamentos para crianças

Nesta quinta-feira (21), durante o quadro ‘A Casa é Sua’, do programa TVC Agora, exibido pela TVC HD, Canal 13.1, a fonoaudióloga Caroline Silva abordou temas relacionados às dificuldades enfrentadas por crianças mais velhas no ambiente escolar, por conta da fala.

A especialista deu exemplos dos prejuízos do atraso no tratamento para as crianças. Ela exemplificou, através do filho do cantor Leonardo, Zé Felipe, que enfrentou dificuldades quando estava na escola. “Ele deu uma entrevista e falou que era tido como burro na escola”, afirmou ela, demonstrando que a fala também pode ser um grande fator para bullying.