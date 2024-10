A Casa é Sua: ‘Lavanderia 60 Minutos’ chega trazendo praticidade para Três Lagoas

O quadro “A Casa é Sua”, do programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, entrevistou o empresário Marcos Moreira para falar sobre a chegada da “Lavanderia 60 Minutos”, uma das redes de franquias de lavanderias da América Latina, que abriu recentemente uma unidade na avenida Dr. Eloy Chaves, número 995, no Centro de Três Lagoas. A entrevista foi, ao vivo, na terça-feira (22).

De acordo com o empresário, a chegada da franquia ao município atende a uma crescente demanda por serviços que unem eficiência e economia. “Percebemos o quanto vem crescendo essa busca por esse tipo de serviço, com economia e praticidade”, afirmou Moreira. Marcos Moreira ainda explicou que a “Lavanderia 60 Minutos” possui uma integração entre as unidades. Devido a um sistema unificado de acessos, o cliente pode utilizar qualquer unidade no país com o mesmo usuário e senha.