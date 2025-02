A Casa é Sua: Miss Três Lagoas 2025 abre inscrições e promete edição inclusiva

O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, desta terça-feira (4), abordou a respeito da 27ª edição do concurso Miss Três Lagoas, que está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (5). O evento, idealizado por Gisela Peron, busca incentivar a participação de candidatas de diferentes perfis, reforçando a inclusão e a valorização da mulher em diversos aspectos.

Para Gisela Peron, o concurso vai muito além da beleza física e busca dar voz à mulher moderna, engajada e determinada. “Ser miss é representar não apenas a beleza, mas também a inteligência, a força e o protagonismo feminino”, destacou Peron. Ela também ressaltou que a experiência pode abrir portas para as candidatas no mercado de trabalho, ampliando oportunidades e visibilidade.

Com 27 anos de história, o Miss Três Lagoas segue sendo um dos eventos mais tradicionais da cidade, mobilizando candidatas, famílias e parceiros para celebrar a elegância e o empoderamento feminino. As interessadas podem se inscrever gratuitamente na academia Performance, localizada na rua Paranaíba, número 150, no Centro. Segundo a organização, a competição contará com três categorias: Miss Teen (a partir de 14 anos), Miss Juvenil (15 a 16 anos) e Miss Adulto (a partir de 17 anos). O concurso também contempla títulos especiais, como Miss Elegância, Miss Simpatia e Miss Plus Size.