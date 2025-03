A Casa é Sua: mulheres dominam o setor automotivo em Três Lagoas

O setor automotivo é tradicionalmente dominado por homens, mas, isso não significa que as mulheres não possam se destacar nele. A crescente visibilidade de mulheres influentes neste campo inspira uma nova geração de profissionais femininas. O tema abordado no quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, Canal 13.1 HD. Em alusão ao “mês das mulheres”, a equipe de reportagem foi às ruas de Três Lagoas saber um pouco mais sobre a participação feminina no segmento.

A CEO de uma empresa de vistoria veicular, Camilla Cantadori, contou que se formou em Direito, exerceu a profissão, porém não se identificou na área. Desde os 16 anos, trabalha com o pai no ramo automotivo. “Foi algo que aconteceu naturalmente e fui me apaixonando por esse segmento”.

Camilla relatou também que já passou por situações em que ao sair com o marido para tratar de assuntos de trabalho, funcionários de outras lojas abordaram o assunto e ao descobrirem o conhecimento dela sobre o mundo automotivo, se espantaram.