A Casa é Sua: oftalmologista dá dicas sobre cuidados com a saúde ocular

Em comemoração ao Dia do Oftalmologista, celebrado em 7 de maio, o quadro A Casa é Sua, exibido no TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, trouxe a médica oftalmologista Dra. Alexsandra Passarelli. Com mais de duas décadas de atuação em Três Lagoas, a especialista falou sobre os impactos do uso excessivo de telas, os avanços da medicina na área e reforçou a importância da prevenção para manter a saúde dos olhos em dia.

“A oftalmologia cuida do principal sentido do ser humano, que é a visão. Por isso, é essencial conscientizar sobre a importância dos exames periódicos”, destacou Dra. Alexsandra.

Síndrome da visão de reels e riscos do excesso de telas

A médica alertou para uma condição cada vez mais comum entre os usuários de celulares e computadores: a chamada síndrome da visão de reels. “É uma epidemia silenciosa provocada pelo uso excessivo de vídeos curtos. O impacto não é só ocular, afeta diversos sistemas do corpo”, explicou.

Para as crianças, o cuidado deve ser redobrado. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica recomenda que menores de dois anos não tenham contato com telas, medida essencial para evitar prejuízos no desenvolvimento da visão.

Frequência dos exames oftalmológicos