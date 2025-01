Acidente em estrada vicinal deixa quatro mortos de uma mesma família

O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas só foi acionado por volta das 7h30 desta segunda-feira, por um motorista que passava pelo local e avistou o veículo submerso. De acordo com o tenente Marco Túlio Ramos, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, a equipe foi imediatamente deslocada para a ocorrência. “Ao chegarmos ao local, constatamos que havia quatro óbitos. O veículo aparentemente perdeu o controle, capotou e caiu na lagoa”, explicou o tenente.

Durante a operação de resgate, uma das vítimas foi retirada do veículo ainda submerso no lago. As demais vítimas foram removidas após a retirada do automóvel. Segundo informações preliminares, todas as vítimas pertenciam à mesma família: um casal de 32 anos, um adolescente de 13 anos e uma criança de 10 anos.

Relatos de familiares que estavam no local indicam que o condutor do veículo teria consumido bebidas alcoólicas no domingo e saído da residência por volta das 23h. As apurações iniciais sugerem que o motorista perdeu o controle do veículo, resultando no capotamento e na queda no lago, culminando na morte de todos os ocupantes.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Bataguassu para os exames necessários à determinação da causa oficial dos óbitos. A Polícia Civil reforça que as investigações continuam para o completo esclarecimento dos fatos e lamenta profundamente o ocorrido.