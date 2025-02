Acusados de matar mulher e enterrar corpo no quintal vão a júri em Três Lagoas

Quatro anos após o assassinato de Leonilda Pereira Macedo, de 57 anos, os dois acusados pelo crime enfrentarão o júri popular. O julgamento está marcado para o dia 19 de fevereiro, às 13h, no Tribunal do Júri do Fórum de Três Lagoas.

O crime ocorreu no dia 4 de agosto de 2020, no bairro Santa Rita. Segundo a ação do Ministério Público, Leonilda estava na residência dos acusados quando houve uma discussão. Durante o conflito, a vítima entrou em luta corporal com os suspeitos, sendo asfixiada e morta em seguida. Posteriormente, os homens enterraram seu corpo em uma cova rasa no quintal da casa onde moravam. O crime foi denunciado por vizinhos, e a polícia militar localizou o corpo.