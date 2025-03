Adolescentes promovem briga durante jogos escolares na Lagoa Maior

O vídeo mostra os menores trocando socos, pontapés e vários outros estudantes acompanhando a situação sem nenhuma intervenção. As imagens ganharam repercussão por conta do caso parecido registrado em 2023, no mesmo local, quando um adolescente de 17 anos morreu durante uma briga generalizada de estudantes após os jogos no ginásio.

O capitão do 2º Batalhão da Polícia Militar, Flávio Moura, disse à reportagem que não houve nenhum chamado pelo 190 sobre a briga no local. “Pelo que foi apurado, se tratava de uma desavença entre dois jovens, mas não houve nenhum chamado. A polícia estava nas imediações, mas não houve acionamento”, informou. Os Jogos Escolares iniciaram na segunda-feira (17), na cidade, e tem mobilizado dezenas de estudantes nas competições.

O secretário Municipal de Esporte e Lazer (Sejuvel), Walter Dias, lamentou o episódio da noite de terça-feira e pontuou que, por se tratar de uma briga do lado externo do ginásio, nada pode ser feito. “Dentro do nosso ginásio, ocorreu tudo bem. Na saída próxima ao local de competição, houve o encontro de dois garotos brigando. Entendemos que mesmo atendendo todas as ações, todos os ofícios e diligências necessárias, não podemos determinar que a Polícia Militar fique no local”. O secretário pediu ainda que os pais monitorem os filhos e os acompanhem nas competições no ginásio.

A Polícia Militar informou que vai reforçar a segurança nos dias de jogos, para evitar novos confrontos promovidos entre os adolescentes pelas redes sociais. “A gente faz o policiamento em eventos, desde o início dos jogos. Então, vamos permanecer realizando durante todo o período dos jogos, não só no local, mas nas imediações. Solicitamos que qualquer cidadão que flagre essa situação [briga], que entre em contato com o serviço de emergência [190]. Caso haja o cometimento de delitos, será acionado o Conselho Tutelar e o encaminhamento até a delegacia”, explicou.