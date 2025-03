Afastamentos por transtornos mentais dobram em dez anos e batem recorde

O número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamentais atingiu um recorde histórico em 2024, ultrapassando 440 mil casos. O dado representa mais que o dobro do registrado em 2014, quando 203 mil trabalhadores precisaram se afastar. Na comparação com 2023, o crescimento foi de quase 67%.

Para o professor de psicologia Antonio Virgílio Bittencourt Bastos, a crise de saúde mental no Brasil reflete não apenas mudanças no ambiente de trabalho, mas também transformações sociais e tecnológicas aceleradas. Ele destaca a necessidade de políticas públicas estruturais para enfrentar o problema, indo além de medidas paliativas.

A crise também evidencia desafios na qualidade de vida dos trabalhadores. Modelos de gestão tradicionais, combinados com a precarização do trabalho e a digitalização acelerada, contribuem para o aumento do sofrimento psíquico. Especialistas defendem mudanças profundas na organização do trabalho e no suporte à saúde mental.

*Com informações da Agência Brasil