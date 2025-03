Agências do Detran-MS terão atendimento ao público em horário excepcional

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) retomam nesta quarta-feira (5), a partir das 13h, conforme o funcionamento dos demais órgãos estaduais.

O Detran-MS ressalta que a maioria dos serviços está disponível de forma digital no portal de serviços ‘Meu Detran’ e no aplicativo ‘Detran MS’, para Android e iOS. Contudo, o pagamento de guias deve ser realizado de acordo com o calendário bancário.