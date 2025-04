Alta do cacau: consumidores buscam soluções mais acessíveis nesta Páscoa

A Páscoa se aproxima, e muitas famílias vão às ruas em busca de promoções e preços em conta para caixas de bombons e barras de chocolate em Três Lagoas, que devem se tornar a primeira opção para as famílias economizarem. Com o reajuste no valor do cacau em 2024 e o aumento no valor do chocolate nos últimos anos, algumas famílias têm deixado de comprar os tradicionais ovos de Páscoa.

A alta de 189% no preço do cacau, com picos de até 300%, em 2024, provocou impactos no preço dos ovos de Páscoa em 2025, por isso, houve variação de valores na indústria de chocolate. Apesar das dificuldades de algumas famílias, a Páscoa continua movimentando o comércio local.

No último final de semana, uma loja de variedades em Três Lagoas, vendeu 88 mil em barras e ovos de chocolate. De acordo com o relato do supervisor de vendas, Matheus Balde, a procura maior está sendo pelas barras de chocolate, devido ao valor reduzido. “Nossa expectativa esse ano é que saiam muitas barras de chocolate, até mais que os ovos, por conta de ser mais barato”.