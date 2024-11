Alunos da Escola Municipal Professor Elson Lotte Rigo visitam estúdios do Grupo RCN em Três Lagoas

O Grupo RCN recebeu uma visita dos alunos do ensino fundamental, da Escola Municipal Professor Elson Lotte Rigo, que vieram conhecer os estúdios das rádios Cultura FM, Band FM e da TVC, em Três Lagoas. A visita, realizada na última sexta-feira (8), envolveu um grupo de estudantes entre 6 e 8 anos, acompanhados por três professores, todos animados em explorar os bastidores do grupo.

Durante o passeio, as crianças puderam observar de perto a estrutura das emissoras de rádio e até participaram ao vivo de um bate-papo com os locutores. Os alunos também visitaram os estúdios da TVC, onde aprenderam sobre o processo de produção de reportagens, desde a captação de imagens até a transmissão para os telespectadores. A visita também possibilitou que os estudantes pudessem conhecer o Jornal do Povo, periódico do Grupo RCN que circula aos sábados em Três Lagoas.