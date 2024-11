Alunos de Três Lagoas conquistam primeiro lugar na 14ª Fetec-MS

Os alunos do 5º Ano D da Escola Municipal Professora Elaine de Sá Costa, de Três Lagoas, participaram da 14ª Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências do Mato Grosso do Sul (FetecMS) e conquistaram o 1º lugar na categoria FetecJr – Engenharias, sendo reconhecido como uma das iniciativas mais relevantes do evento.

Sob a orientação do professor Renan Fernandes, os estudantes Caio Martins de Souza e Maria Clara Silva Arruda apresentaram o projeto intitulado ‘Embalagens Sustentáveis e Ativas para Aplicação em Legumes Porcionados’, que propõe o desenvolvimento de embalagens ecológicas para alimentos como cenoura ralada. O objetivo do trabalho é oferecer alternativas mais sustentáveis às embalagens convencionais, diminuindo o impacto ambiental e contribuindo para práticas mais responsáveis no setor alimentício.