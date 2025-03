Aneel mantém bandeira tarifária verde para abril

Desde dezembro de 2024, a bandeira tarifária permanece verde, refletindo condições favoráveis de geração de energia no país. Mesmo com a transição do período chuvoso para o seco, a geração hidrelétrica continua estável, evitando o acionamento de usinas térmicas, que possuem custo mais elevado.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias possibilita que os consumidores acompanhem as condições de geração de energia no Brasil. A Aneel ressalta a importância do consumo consciente para evitar desperdícios e garantir a sustentabilidade do setor elétrico.

*Com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica