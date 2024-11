Ao vivo: acompanhe a entrega da 'A Casa dos Sonhos'

A mega festa da promoção ‘A Casa dos Sonhos’, que vai sortear uma casa própria e mobiliada, é realizada neste domingo (3), na esplanada da NOB, no Centro de Três Lagoas. Entre 16h e 20h, cantores e duplas estarão no palco agitando público. A entrada é gratuita. Acompanhe também online tudo o que está rolando no evento, promovido pelo Grupo RCN de Comunicação.