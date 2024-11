Apae de Três Lagoas promove desfile com roupas confeccionadas por mães

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas, realizará um desfile para celebrar o talento e o esforço das mães que participam do curso de costura da instituição. O evento será realizado no dia 27 de novembro, às 19h, na Feira Central, e contará com a participação das mães e seus filhos, alunos da Apae, que desfilarão juntos com as roupas que confeccionaram na sala de costura da escola.