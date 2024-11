Apae de Três Lagoas promove desfile 'tal mãe, tal filho'

Nesta quarta-feira (27), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas, realizará um evento especial para homenagear o talento e a dedicação das mães participantes do curso de corte e costura promovido pela instituição. O desfile será realizado às 19h, na Feira Central, com o apoio da prefeitura e da diretoria da Feira.

No evento, 22 mães e 22 alunos da Apae desfilarão juntos, exibindo roupas confeccionadas pelas próprias mães na sala de costura da escola. A iniciativa é fruto de um curso realizado nos últimos seis meses, em parceria com o Banco do Brasil e o Senac, como explica a diretora da Apae, Neuza Inácio:

“Esse é um momento de apresentar à comunidade o resultado do trabalho dessas mães, que aprenderam a confeccionar peças durante o curso. O desfile será ‘tal mãe, tal filho’, onde elas estarão vestindo roupas produzidas por elas mesmas, junto com seus filhos“.

Além do desfile, o público terá a oportunidade de adquirir algumas peças confeccionadas pelas mães. Uma arara será montada no local, oferecendo as roupas para venda, com o objetivo de proporcionar às famílias uma renda extra.

“É um projeto muito importante, pois permite que as mães também se tornem empreendedoras, ao mesmo tempo em que passam mais tempo com os filhos aqui na Apae“, destacou Neuza.