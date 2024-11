Apae realiza campanha com cartas dos alunos para arrecadação de presentes

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas está promovendo uma campanha de arrecadação de presentes de Natal para os alunos da instituição. A iniciativa começou no dia 30 de outubro e a entrega dos presentes está marcada para o dia 10 de dezembro. A instituição possui 262 alunos e todos escreveram uma carta para ganhar um presente.

Em entrevista ao RCN Notícias, o presidente da Apae, Nelson Torres, e a assistente social da instituição, Eliane Paes, explicaram como funcionará a campanha e solicitaram que as doações sejam entregues antes do dia 10 de dezembro, para garantir que tudo esteja preparado a tempo. ‘Estão super ansiosos. Todos os dias eles perguntam: ‘tia, cadê os presentes do Papai Noel?’, revela a assistente social da instituição, Eliane Paes.