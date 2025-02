Aprovados na 1ª chamada do Sisu têm até essa segunda-feira para matrícula na UFMS

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (27) o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Os aprovados para cursos presenciais e a distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) podem conferir a lista de selecionados e as orientações para a matrícula na página Ingresso UFMS. O prazo para realização da matrícula vai até 3 de fevereiro.

O processo de matrícula na UFMS ocorre exclusivamente de forma on-line, pelo site oficial. Os candidatos devem acessar a plataforma com login e senha enviados por e-mail no momento da inscrição ou utilizar a conta Gov.br. Após preencher o Cadastro do Estudante e anexar os documentos exigidos no edital, basta finalizar o processo e aguardar a confirmação no sistema.

O Sisu é a principal forma de ingresso em instituições públicas de ensino superior, utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Inicialmente, os candidatos são classificados na ampla concorrência, e em seguida, são aplicados os critérios da Lei de Cotas (Lei Nº 12.711/2012). Para aqueles aprovados em vagas reservadas, é necessário apresentar a documentação comprobatória dentro do prazo estabelecido.