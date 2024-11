Arthur Mariano de Três Lagoas participa do Elite16

O atleta de vôlei de praia Arthur Mariano, de Três Lagoas, disputa neste final de semana a última etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Elite16, antes da grande final do torneio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), sancionou o projeto de lei que torna obrigatório o socorro a animais atropelados no município de Três Lagoas. A lei, publicada no Diário Oficial desta semana, determina que, a partir de agora, motoristas e passageiros de veículos – incluindo motos, bicicletas e ciclomotores – que causarem acidentes envolvendo animais, sejam […]

Dados revelam que a cidade é a sétima do país com mais casos de estupro de vulnerável, quando a vítima tem até 14 anos

O campeonato é o principal torneio do circuito mundial, oferecendo maior premiação em dinheiro e pontos para o ranking internacional. Por isso, é reservado para as 16 melhores duplas de cada gênero. Campeão antecipado do Circuito Brasileiro, Arthur Mariano faz dupla com Adrielson e neste ano conquistaram o bi-campeonato brasileiro de vôlei de praia.