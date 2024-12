Assistência Social de Três Lagoas inicia campanha 'Natal Solidário’ em Três Lagoas

Nesta segunda-feira (16), iniciou a tradicional campanha Natal Solidário no Centro de Referência em Assistência Social e Educacional (Crase – “Coração de Mãe”), que segue até o dia 20 de dezembro, em Três Lagoas. A ação, promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), beneficiará famílias cadastradas e assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município, com a distribuição de 4.502 cestas básicas.

Desde a criação, em 2017, a campanha já distribuiu um total de 24.411 cestas básicas, proporcionando apoio a diversas famílias três-lagoenses. A campanha visa o bem-estar e a dignidade das famílias da cidade, promovendo um final de ano mais alegre e acolhedor.

Quem pode participar?

As cestas natalinas serão entregues às famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal e referenciadas nos Cras de Três Lagoas e que retiraram a senha antecipadamente nas unidades dos Cras responsáveis.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social pelo telefone ou e-mail. O endereço da Secretaria fica localizado na avenida Aldair Rosa de Oliveira, número 1622, no bairro Vila Cardoso, ou pelo e-mail: [email protected].

Mais entregas

As entregas ocorrerão de acordo com o cronograma abaixo, em locais próximos aos Cras de referência:

16/12 – Cras São João (865 cestas) e Cras Ruth Máximo Filgueiras (588 cestas)

Local: SCFV Crase Coração de Mãe, Av. Clodoaldo Garcia, 2355, Vila Haro

17/12 – Cras Vila Piloto (460 cestas)