Associação Comercial de Três Lagoas lança campanha de Natal

A Associação Comercial e Empresarial de Três Lagoas (ACI-TL) anunciou uma série de ações para movimentar o comércio durante o fim de ano, buscando fortalecer a economia do município e engajar lojistas, vendedores e consumidores. A gerente da entidade, Eliane Luiza Dias, detalhou as iniciativas em entrevista concedida na manhã desta quinta-feira (28) ao programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD.

Entre as principais atividades está a Campanha de Natal, que seguirá até 11 de janeiro de 2024, e traz o slogan: “Para o Natal ficar legal, escolha o comércio local”. Participantes concorrerão ao sorteio de quatro bicicletas elétricas por meio de cupons distribuídos gratuitamente nas lojas associadas.

Além disso, haverá o ‘Concurso de vitrines natalinas’, no qual tanto uma banca julgadora quanto o público poderão votar na decoração mais criativa e temática pelo aplicativo da associação. Paralelamente, a ACI-TL também promoverá o ‘Concurso do melhor vendedor’, onde consumidores poderão eleger seus vendedores preferidos através do mesmo aplicativo.