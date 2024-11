Atleta conquista bronze e leva o nome de Três Lagoas ao pódio nacional de atletismo

A três-lagoense Maria Eduarda da Silva Santos, aluna da Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap) e representante da Associação Três-Lagoense de Atletismo (ATA), conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-16, realizado na sexta-feira (1º), na Vila Olímpica da Parayba, em João Pessoa (PB).

Com participação de 852 atletas do Brasil, Maria competiu na categoria para atletas de 13 a 15 anos, conseguiu superar o recorde pessoal no salto triplo. Com a marca de 11,45 metros, superando o recorde anterior de 10,74 metros, a jovem conquistou a medalha de bronze, destacando-se entre as 37 melhores atletas do Brasil.