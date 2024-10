Atleta Olímpico participará da '1ª Meia Maratona contra a Pólio' em Três Lagoas

Três Lagoas receberá a primeira meia maratona em prol da erradicação da poliomielite no mundo. O evento é promovido pelo Rotary Club Costa Leste de Três Lagoas e acontecerá, no domingo (25). A competição contará com um percurso de 21 km, além de provas de 5 km e 10 km. Um dos destaques do evento será a presença do atleta olímpico Frank Caldeira, que foi o último campeão brasileiro da corrida internacional de São Silvestre.

O presidente do Rotary Club Costa Leste, Reinaldo Cândido, destacou a diversidade de participantes, de diferentes regiões do país, que se inscreveram para a corrida. “Nós tivemos atletas inscritos do estado de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. De Mato Grosso do Sul, há competidores de Bela Vista, Ponta Porã, Dourados, São Gabriel do Oeste, Aquidauana e Campo Grande. Não esperávamos menos, porque a causa é nobre”, afirmou Cândido. Ele também ressaltou que o evento se destacará pela inclusão, com uma significativa margem de inscrições de pessoas com deficiência (PCDs) na caminhada. “É uma missão do Rotary a inclusão”, concluiu.

Os participantes da meia maratona terão a chance de ganhar prêmios em dinheiro. O primeiro lugar masculino e feminino nos 21 km receberá o valor de R$ 1 mil, enquanto que o segundo lugar ganhará R$ 700. O terceiro lugar vai receber o valor de R$ 500. As provas de 10 e 5 km também contarão com premiações em dinheiro, medalhas e troféus, que serão distribuídos para diversas categorias.