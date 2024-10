Atleta três-lagoense é convocada para representar a seleção brasileira de atletismo em competição na Argentina

A atleta de Três Lagoas, Vitória da Silva Barreto, foi convocada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-18, na prova de arremesso de peso.

Ela faz parte da Associação Três-Lagoense de Atletismo, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) da Prefeitura de Três Lagoas, e é treinada pelo professor Reynaldo Abrao Camargo.

Vitória já é destaque no cenário nacional do atletismo há alguns anos, levando o nome de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul aos lugares mais altos dos pódios em diversas competições. Entre os principais títulos estão o Campeonato Brasileiro Sub-18 de 2023 e a conquista nos Jogos da Juventude de 2023.

Camargo destacou o entusiasmo com a convocação. “Estou muito feliz e orgulhoso por mais uma conquista, especialmente por vê-la representando o Brasil no campeonato. Essa convocação demonstra nossa competência e compromisso com o município, o estado e o país”.