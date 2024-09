Atletas de Três Lagoas conquistam prata e bronze

As meninas do atletismo de Três Lagoas estão vivendo seu momento de destaque. Nos campeonatos nacionais, eles colocaram Mato Grosso do Sul no pódio mais uma vez.

Na edição anterior do Jornal do Povo, destacamos a participação dessas jovens atletas nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), realizados em Recife (PE). Agora, é hora de celebrar o excelente resultado conquistado por elas.

Júlia Rebeca, de 14 anos, aluna da Escola Estadual Edwards Corrêa e Souza, disputou sua primeira competição nacional e conquistou a medalha de bronze na prova do revezamento 4×80 metros, com a marca de 52s71. “Não foi fácil chegar até aqui. Tive que me dedicar muito, mas estou feliz. Agora, quero ainda treinar mais para buscar a medalha de ouro”, afirmou Júlia, determinada.

Já Maria Eduarda Silva Santos, também de 14 anos, da Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), brilhou na prova dos 80 metros com barreiras, conquistando a prata com o tempo de 12s94. “Esse foi o meu último JEB’s, e eu estou muito satisfeita com o resultado. Melhorei meu tempo. Essa medalha de prata foi fruto de um trabalho em equipe, principalmente com o apoio do técnico Reynaldo. Se não fosse por ele, eu não teria conseguido”, destacou Maria Eduarda.