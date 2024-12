Atletas de Três Lagoas encerram 2024 com conquistas internacionais no atletismo

O ano de 2024 se encerra de forma brilhante para o atletismo de Três Lagoas, com duas jovens atletas, representando o Brasil em competições internacionais e conquistando medalhas importantes. Maria Eduarda e sua tia Vitória Barreto brilharam em diferentes provas, trazendo orgulho para a cidade e o estado de Mato Grosso do Sul.

Maria Eduarda, atleta promissora, conquistou a medalha de ouro no revezamento 5×80 metros. “É uma sensação muito boa, me sinto orgulhosa por ter chegado até aqui. Quero valorizar essa medalha, treinar mais e me dedicar para alcançar resultados ainda melhores em 2025”, afirmou a jovem.

Já Vitória, atleta experiente e figura conhecida no esporte local, garantiu a medalha de bronze no arremesso de peso durante o Campeonato Sul-Americano Sub-18. “É um orgulho imenso, não só para mim, mas para minha família e para a cidade de Três Lagoas. Encerrar o ano com uma medalha no sul-americano é muito especial”, declarou a atleta. Vitória destacou que o campeonato foi desafiador, especialmente por conta das diferenças climáticas e da pressão emocional. Ela alcançou a marca de 14,2 metros no arremesso de peso e mira novos desafios no Sub-20 em 2025.