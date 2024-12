Aumenta o número de doações de medula óssea no Brasil pelo SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) registrou crescimento na coleta de células-tronco de medula óssea. Até novembro de 2024, foram realizadas 431 coletas, um aumento de 8% em relação ao total de 2023 (398). Em 2022, o número foi de 382.

Também houve crescimento no número de novos doadores cadastrados. Entre janeiro e novembro de 2024, 129 mil pessoas se registraram, comparado a 119 mil em 2022, segundo dados do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

O número de receptores cadastrados também subiu, passando de 1.637 em 2022 para 2.201 em 2023, e alcançando 2.060 até novembro de 2024.

De acordo com o Ministério da Saúde, o crescimento se deve a campanhas de conscientização e cadastramento realizadas em parceria com hemocentros e hemonúcleos estaduais. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) também contribui qualificando cadastros, fidelizando doadores e oferecendo suporte técnico ao Redome, que é o terceiro maior registro de doadores de medula óssea do mundo, com mais de 5,9 milhões de pessoas cadastradas.

O aplicativo Redome tem sido uma ferramenta útil, permitindo que doadores acessem informações, localizem hemocentros, realizem pré-cadastros e acompanhem o processo de doação. Ele também gera uma carteirinha digital para os doadores.