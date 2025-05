Aviação regional pode decolar em MS com rotas ligando a capital às cidades do interior

Campo Grande poderá, em breve, se tornar o principal centro de uma malha de aviação regional que ligará a capital de Mato Grosso do Sul a cidades estratégicas como Dourados, Três Lagoas, Bonito, Corumbá, Porto Murtinho e Inocência. O projeto, apresentado pela empresa paulista Amaro Aviation, especializada em fretamento de aeronaves, foi tema de reunião realizada nesta semanana sede da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), com a presença de empresários interessados em implantar o serviço no estado.

O encontro foi conduzido pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, que destacou o potencial e a necessidade da aviação regional para acompanhar o ritmo de crescimento do setor industrial sul-mato-grossense. “Já temos aeroportos preparados para receber as aeronaves. A segunda fase seria viabilizarmos esse projeto de aviação regional, o que não é fácil. Mas, eu entendo que a Amaro Aviation tem a condição de fazer essa operação, claro que com a participação do governo do estado e dos empresários. O projeto está na mesa, vamos viabilizá-lo, pois é de extrema importância para continuarmos o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou.

A proposta também tem o apoio do governador Eduardo Riedel, que considerou a iniciativa alinhada ao plano de expansão da infraestrutura logística do estado. “A Amaro Aviation vem com proposta para voos regionais que atende o que estamos buscando. Então, existe uma possibilidade concreta de viabilizarmos operações nas principais cidades do Mato Grosso do Sul com aeronaves específicas e que atendam essa necessidade e, assim, finalmente teremos uma aviação regional em nosso estado”, destacou o governador.

O CEO da Amaro Aviation, Marcos Amaro, demonstrou otimismo com a recepção da proposta. “O presidente da Fiems e o governador estão entusiasmados com a possibilidade de viabilizar o nosso projeto aqui de uma forma que dê as condições para que essa empresa de aviação regional nasça de uma forma sólida e tenha segurança jurídica para atuar por muitos anos. Sabemos que é um dos estados com mais protagonismo no Brasil e é por essa razão que estamos aqui”, afirmou.